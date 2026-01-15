Ислам Махачев нацелился на бой с экс-чемпионом UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что хотел бы провести следующий поединок против бывшего обладателя титула в категории до 77 кг Камару Усмана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, российский боец отметил статус и достижения потенциального соперника. "Хотел бы боя с Усманом. Почему бы и нет? У него много регалий, много защит, рекордов. Это был бы громкий бой", - заявил Махачев "Матч ТВ".

Напомним, последний поединок Камару Усман провел на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте. Его соперником стал Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.