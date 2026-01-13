https://news.day.az/world/1809214.html Глава МИД Финляндии осудила власти Ирана Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отключение интернета в Иране используется для сокрытия репрессий, передает Day.Az. "Иранский режим отключил интернет, чтобы иметь возможность убивать и подавлять людей в тишине. Это недопустимо. Мы поддерживаем народ Ирана - и женщин, и мужчин.
Глава МИД Финляндии осудила власти Ирана
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отключение интернета в Иране используется для сокрытия репрессий, передает Day.Az.
"Иранский режим отключил интернет, чтобы иметь возможность убивать и подавлять людей в тишине. Это недопустимо. Мы поддерживаем народ Ирана - и женщин, и мужчин. Сегодня я вызову посла Ирана. Вместе с ЕС Финляндия рассматривает меры, которые помогут вернуть свободу народу Ирана", - сказала она.
