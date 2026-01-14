https://news.day.az/world/1809352.html Американские военные получили приказ покинуть базу США в Катаре Некоторым военным поручили покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. По информации агентства, они должны будут покинуть военную базу к вечеру среды.
Американские военные получили приказ покинуть базу США в Катаре
Некоторым военным поручили покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
По информации агентства, они должны будут покинуть военную базу к вечеру среды.
Отмечается, что американские военные на базе Аль-Удейд уже получали аналогичное распоряжение в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре