Американские военные получили приказ покинуть базу США в Катаре

Некоторым военным поручили покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По информации агентства, они должны будут покинуть военную базу к вечеру среды.

Отмечается, что американские военные на базе Аль-Удейд уже получали аналогичное распоряжение в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану.