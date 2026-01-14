Казахстан провел экстренные встречи с послами западных стран в связи с атаками дронов на нефтяные танкеры.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Казахстана Ерлана Жетыбаева.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря.

В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - сказал он.

Он подчеркнул, что Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами.

"В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием. Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнёров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - сказал он.

