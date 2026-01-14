Рост цен ожидается на рынке стройматериалов

В 2026 году ожидается незначительный рост цен на рынке строительных материалов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az предприниматели, занимающиеся продажей строительных материалов.

Основными причинами повышения цен являются рост импортных расходов, затрат на рабочую силу и логистику, а также активизация инфраструктурных проектов. В частности, ожидается рост цен на цемент, древесину, минеральную вату и другие конструкционные материалы по сравнению с предыдущим периодом.

Динамика рынка зависит от баланса спроса и предложения, импортных расходов, масштабов инфраструктурных проектов и затрат на рабочую силу.

Если обратиться к прошлому году, то цена одного мешка цемента весом 50 кг достигала 8 манатов. В текущем году ожидается подорожание мешка цемента примерно на 1 манат. Стоимость арматуры заводского производства составляла около 1 200-1 400 манатов за тонну, арматуры кустарного производства - 800-900 манатов за тонну, при этом в этом году прогнозируется определенный рост цен. Цена 1 куба древесины составляла приблизительно 380-420 манатов, в этом году ожидается ее рост до 450 манатов. По кровельным и другим вспомогательным материалам наблюдается ценовая волатильность: по ряду товаров зафиксировано подорожание, по другим - снижение цен.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цены, является рост спроса на строительные материалы в результате масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Поскольку древесина, некоторые металлические и изоляционные материалы в основном импортируются, особенно из России, Турции и Китая, глобальные логистические и производственные издержки напрямую отражаются на ценах на внутреннем рынке. Ожидается, что новые таможенные пошлины, введенные с начала 2026 года, в том числе на кирпич, будут способствовать сохранению цен на высоком уровне.

Эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы в комментарии Milli.Az отметил, что в настоящее время, в начале года, по сравнению с прошлым годом роста цен на строительные материалы не наблюдается.

"В связи с зимним сезоном спрос на строительные материалы низкий. Пока ни на рынке импортных, ни на рынке отечественных строительных материалов существенных изменений не зафиксировано", - подчеркнул он.