Продавец получил партию телефонов Nokia спустя 16 лет после заказа

Ливийский продавец электроники спустя 16 лет получил партию мобильных телефонов Nokia, заказанную еще в 2010 году. Поставка задержалась из-за начавшейся в 2011 году гражданской войны и последующего фактического паралича государственных и логистических институтов страны, сообщает iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Груз все это время находился на складе в Триполи, несмотря на то что отправитель и получатель располагались в пределах одного города - на расстоянии нескольких километров друг от друга.

В условиях закрытых таможенных процедур, нарушенных цепочек поставок и отсутствия централизованного управления партия была попросту утрачена в системе.

В коробках обнаружились новые, ранее не использованные кнопочные телефоны, включая линейки XpressMusic, а также флагманские для своего времени модели Nokia N95 и Nokia Communicator.

По словам владельца магазина, распаковка вызвала скорее ироничную реакцию, чем деловой интерес. Видео с распаковкой быстро разлетелось по соцсетям и стало вирусным. Что делать с новыми телефонами Nokia - вопрос.