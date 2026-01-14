https://news.day.az/world/1809443.html В Турции обрушилось здание отеля - ФОТО В районе Мармарис в Турции во время реконструкции рухнул отель. В этот момент в здании никого не было, сообщает агентство İHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным издание, все произошло в апарт-отеле "Бегонвиль" в городе Мугла, во время работ по укреплению здания.
В районе Мармарис в Турции во время реконструкции рухнул отель. В этот момент в здании никого не было, сообщает агентство İHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издание, все произошло в апарт-отеле "Бегонвиль" в городе Мугла, во время работ по укреплению здания.
"После обрушения на место происшествия были направлены полиция, пожарные, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и медицинские бригады", - сказано в материале.
Здание оцеплено, оперативные службы работают на месте.
