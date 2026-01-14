В Турции обрушилось здание отеля

В районе Мармарис в Турции во время реконструкции рухнул отель. В этот момент в здании никого не было, сообщает агентство İHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издание, все произошло в апарт-отеле "Бегонвиль" в городе Мугла, во время работ по укреплению здания.

"После обрушения на место происшествия были направлены полиция, пожарные, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и медицинские бригады", - сказано в материале.

Здание оцеплено, оперативные службы работают на месте.