"Сумгайыт" готовит трансфер 24-летнего хавбека из Украины

Футбольный клуб "Сумгайыт" приобретает полузащитника из Украинской Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 24-летний полузащитник Эмиль Мустафаев, ранее арендованный "Сумгайытом" у украинского "Полесье", в ближайшее время присоединится к команде.

По имеющейся информации, футболист уже завтра прибудет в Турцию и подключится к тренировочному процессу "Сумгайыта" на сборе в Анталье.

Отметим, что Эмиль Мустафаев начал профессиональную карьеру в украинской "Александрии", откуда перешел в "Полесье".