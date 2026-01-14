https://news.day.az/sport/1809441.html "Сумгайыт" готовит трансфер 24-летнего хавбека из Украины Футбольный клуб "Сумгайыт" приобретает полузащитника из Украинской Премьер-лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 24-летний полузащитник Эмиль Мустафаев, ранее арендованный "Сумгайытом" у украинского "Полесье", в ближайшее время присоединится к команде.
"Сумгайыт" готовит трансфер 24-летнего хавбека из Украины
Футбольный клуб "Сумгайыт" приобретает полузащитника из Украинской Премьер-лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 24-летний полузащитник Эмиль Мустафаев, ранее арендованный "Сумгайытом" у украинского "Полесье", в ближайшее время присоединится к команде.
По имеющейся информации, футболист уже завтра прибудет в Турцию и подключится к тренировочному процессу "Сумгайыта" на сборе в Анталье.
Отметим, что Эмиль Мустафаев начал профессиональную карьеру в украинской "Александрии", откуда перешел в "Полесье".
