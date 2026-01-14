Стало известно, когда в Иране восстановят доступ в интернет

Власти Ирана после масштабного отключения интернета могут в течение двух недель принять решение о восстановлении доступа к глобальной сети. Об этом сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство напомнило, что отключение интернета в стране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты переросли в массовые беспорядки. Fars отмечает, что на сегодняшний день в Иране действует национальный интернет, работают внутренние сайты и частично - отечественные мессенджеры.

"В течение предстоящей недели-двух соответствующими органами будет принято решение о предоставлении большего доступа к интернету", - говорится в публикации.

28 декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти повысили меры безопасности, прибегая к применению полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.