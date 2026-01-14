Назван самый сильный паспорт в мире

Лидером среди стран, паспорт которых отличается привлекательностью из-за доступных для безвизовых поездок, стал Сингапур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщается на официальном сайте Henley Passport Index.

Уточняется, что Сингапур занимает первое место в списке с 2023 года, паспорт этой страны обеспечивает безвизовый доступ в 192 страны. Вторую позицию занимают Япония и Южная Корея с показателем 188 направлений, третью - Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, гражданам которых доступны 186 стран. В нижней части списка находятся Ирак, Сирия и Афганистан.

При этом Россия заняла 46-е место в рейтинге привлекательности паспортов Henley Passport Index.

Индекс Henley Passport Index формируется на основе количества стран, доступных для безвизовых поездок. В нем учитываются 199 паспортов и 227 туристических направлений, при этом список обновляется каждый месяц.