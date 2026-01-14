Bölgələrdə elmi və ədəbi yaradıcılıq üçün əlverişli mühit yaradılacaq

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.

Belə ki, 2027-2030 müasir, innovativ infrastruktur, maliyyələşdirmə və idarəetmə həllərinin hazırlanması, yeni həllərin ekosistem iştirakçılarına təqdim edilməsi və yeni həllərin reallaşdırılmasının təmin edilməsi plaşlaşdırılır.