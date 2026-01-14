Назван крайний срок подачи заявок на проведение партнерских мероприятий в рамках WUF13

Продолжается процесс регистрации на проведение партнёрских мероприятий в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Крайний срок подачи заявок - 29 января 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, WUF13, являющийся международной платформой для диалога и сотрудничества в области градостроительства, предоставляет учреждениям и организациям возможность организовывать мероприятия, соответствующие теме Форума "Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и жилые районы". Заявки должны быть поданы через платформу https://events.unhabitat.org/.

Заявки на проведение мероприятий принимаются по семи категориям: Сетевое взаимодействие (Networking), Единая ООН (One UN), Применение Целей устойчивого развития (SDGs in Action), Городское кино (Urban Cinema), Городская библиотека (Urban Library), Голос городов (Voices from Cities) и Академия WUF (WUF Academy).

Организации и учреждения, подающие заявки, на первоначальном этапе должны зарегистрироваться онлайн через Глобальную систему управления мероприятиями (GEMS) UN-Habitat.

После завершения регистрации пользователи смогут зайти в раздел "Applications / Заявки" на своей персональной панели, ознакомиться с требованиями по соответствующим категориям и завершить подачу заявки. Отметим, что по каждой категории можно подать только одну заявку.

Партнёрские мероприятия, являющиеся одним из ключевых и стратегических инструментов Форума, предоставляют возможность международного представления передового опыта, инновационных подходов и практических решений в области устойчивого развития городов. Эти мероприятия позволяют участникам обмениваться знаниями и опытом в градостроительстве, налаживать институциональное сотрудничество и вносить вклад в глобальную городскую повестку.

Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно обращаться по электронной почте [email protected].