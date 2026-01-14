Война 2020 года оставила армян без ГЭС и морковки

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская оппозиция, генерируя тезисы против власти, в очередной раз продемонстрировала свой... свою.. одним словом, поставила себя в глупейшее положение.

Недавно эксперт Айк Газарян пожаловался в своем Телеграм-канале на то, что после Второй карабахской войны Армения осталась без зерна, которое выращивала на оккупированных территориях Азербайджана. Как известно, с азербайджанских территорий Армения вывозила до 100 тысяч тонн пшеницы, которые, само собой, потеряла после восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Кому и на кого жаловался Газарян, так и осталось неясным.

Накануне еще один особо одаренный армянский реваншист Гарник Давтян выступил с аналогичным нытьем. Давтян членствует в новоиспеченном движении "По-нашему", которое организовал племянник Самвела Карапетяна, мечтающий о премьерском кресле и бегающий сейчас в поисках электората по бедным районам и многодетным семьям и размахивающий перед носами нуждающихся пачками денег своего семейства.

Давтян, промокнув платочком слезы, заявил, что сегодняшнее тяжелое экономическое положение Армении связано с потерей оккупированных территорий Азербайджана. Оттуда в Армению "поступали пшеница, энергетические ресурсы - с ТЭЦ и ГЭС, а также сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, мясо и многое другое. Эти простые факты позволяют констатировать: когда Никол говорит, что думает об Армении, он просто лжет. Никол думает только о своем дорогом кресле".

Да, вот так вот взял и признал, что Армения кормилась за счет оккупации территорий соседа. И теперь оказалась перед пустой тарелкой.

Стоп, мы что-то не поняли... В Армении закончились бараны и куры, перестали расти капуста и морковка? Что такое приключилось с этой страной, что она вдруг оказалась голодной и холодной? У нее есть земля, она, если верить пропаганде, населена генетическими созидателями и светочами науки и как в сору роется в современных технологиях. Нет?

Реваншист сказал глупость. И привлек внимание вовсе не к действующему правительству. На момент войны 2020 года он был у власти всего два года. А до того четверть века на троне восседали те, кто сегодня рвется обратно во власть. За то, что Армения, переданная когда-то армянам со всеми подземными и наземными богатствами, жила за счет чужой земли, - это вина не Пашиняна. В советское время Армения жила за счет других советских республик, в первую очередь Азербайджана. После обретения независимости она оказалась в глубоком... в глубокой яме, абсолютно не способная к самостоятельному развитию. После оккупации азербайджанских земель она зажила за счет их ресурсов вместо того, чтобы начать что-то делать на той территории, которая ей досталась сто лет назад. Не удивительно, что, потеряв чужие земли, она осталась ни с чем.

Это действительно необъяснимо. Армянские крестьяне с удовольствием пахали и сеяли на чужих землях, но оказались неспособны заниматься тем же самым на своих международно признанных. Лучше бы Давтян задумался об этом парадоксе. Это куда более интересный феномен.

Конечно, за пять лет можно было начать строить независимую армянскую экономику. Но для этого необходимо умение, финансы, хорошие партнеры, безопасная инвестиционная среда и внутриполитическая стабильность. Ничего этого у страны пока что нет, а разного рода давтяны и карапетяны еще и палки в колеса ставят.

Кстати, реваншист Давтян обещает, что, придя к власти, "по-нашему" построит сильную Армению с сильной экономикой. Жаль, что не сказал, за счет чего. Не на деньги ли семейства Карапетянов? Или за счет новой военной агрессии против соседей?

Гарник, или как тебя там, иди лучше работай, займись каким-нибудь полезным делом и перестань выплевывать слова. Хотя, скорее всего, это все, что ты умеешь.