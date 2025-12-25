Сепаратистский урожай - что посеешь, то и получишь

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский эксперт Айк Газарян пожаловался в своем Телеграм-канале на то, как много потеряла Армения после войны 2020 года в плане продовольственной безопасности.

Все так и есть. Тридцать лет Армения незаконно пользовалась плодородными азербайджанскими землями и обеспечивала себя зерном за счет оккупированных территорий. Газарян пишет, что на азербайджанское зерно приходилась доля в 10-12 процентов от общего объема поступавшей в Армению пшеницы. С оккупированных территорий ежегодно вывозилось от 38 до 50 тысяч тонн зерна, из которых примерно 30 тысяч тонн приходились на пшеницу. Думается, армянский эксперт преуменьшает объемы, так как по другим данным они были в два раза больше.

Земли в долине реки Араз очень плодородны и не требуют искусственного орошения. Армянам не приходилось особо напрягаться, чтобы получать хорошие урожаи. Благоприятные условия позволяли выращивать пшеницу лучших сортов, с высоким содержанием клейковины и белка. После войны Армения потеряла все эти незаконные удовольствия. "Карабахский экспорт" прекратился, десятки тысяч гектаров пахотных земель вернулись к законному владельцу, оголив зерновой сегмент Армении.

За счет оккупированных районов Азербайджана Армения в 2016 году сумела достичь самообеспечения пшеницей на уровне 53 процентов. А затем показатель начал падать. Думается, свою роль тут сыграли апрельские события. А после войны 2020 года цифры изменились окончательно. В 2021 году правительство Армении запустило программу, направленную на компенсацию потери зерна, ранее поставлявшегося с оккупированных территорий. Пришлось крупно потратиться, но это не помогло.

Армянский эксперт жалуется. Но непонятно, кому и на кого. Потери, понесенные закромами Армении, были предсказуемы и стали результатом естественного исхода сложившейся с начала 90-х годов ситуации. Справедливость восторжествовала, и после освобождения тех самых плодородных регионов, о которых пишет Казарян, армянская сторона потеряла к ним доступ. Это было неизбежно.

Уже в первый послевоенный год импорт пшеницы Арменией начал расти. По данным Минэкономики этой страны, в 2021 году в Армению было ввезено 349,8 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 250,3 тысяч тонн. Разница в 100 тысяч тонн. Тех самых объемов, которых Армения лишилась в результате деоккупации территорий.

Захватчики эксплуатировали земли бесконтрольно и не придерживаясь никаких аграрных норм, что привело местами к истощению почв и эрозии. Оккупанты словно спешили, торопясь высосать все соки этой земли до того, как потеряют к ней доступ. Так же они поступали и с другими природными богатствами, попавшими им в руки. Например, за 2014-2018 годы, согласно отчетам армянских экологов, на оккупированных территориях было вырублено более 400 тысяч кубометров леса - почти в три раза больше, чем за тот же период в самой Армении. До оккупации общая площадь лесов Карабаха и Восточного Зангезура составляла примерно 220-230 тысяч гектаров, из них 54 тысячи гектаров были вырублены. Значительная часть лесов Тертерского района была вырублена, когда оккупанты вздумали строить водоканал от Сарсангского водохранилища, чтобы лишить воды расположенные ниже по течению реки Тертер азербайджанские районы. Вырубка лесов повлияла, в том числе на изменение микроклимата и состояние почв.

Парадоксально, но при наличии в Армении собственных угодий, в годы оккупации предпочтение отдавалось посевам в оккупированных районах. В самой Армении, как пишут армянские СМИ, из примерно 450 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли возделывается только половина. Не используются в основном неорошаемые земли, где обычно и выращивают зерновые и кормовые культуры как менее прибыльные. Эти земли, как следует из выкладок армянских экспертов, использовались в советские годы, но после захвата территорий соседа гораздо дешевле и удобнее оказалось выращивать коммерчески невыгодную (в отличие от фруктов и овощей) культуру не в Армении. Когда Армения лишилась этих возможностей, там стали думать о механизмах возвращения заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот. Все еще думают.

В обращении к народу по случаю освобождения Лачина 1 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса и сообщил, что по предоставленной ему информации, в годы оккупации армянами на десятках тысяч гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. "Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях, - сказал глава государства.

До карабахского конфликта и оккупации Карабах и Восточный Зангезур обеспечивали около 15 процентов всего урожая пшеницы в Азербайджане. Мы говорим сейчас только о пшенице, но не будем забывать, что эти земли давали также высокие урожаи табака, винограда, хлопка, овощей и фруктов. Что же касается зерна, то тут особо выделялись Джебраильский, Агдамский и другие ныне освобожденные от оккупации районы. Учитывая, что за тридцать лет аграрные технологии ушли далеко вперед, сегодня на освобожденных территориях урожай может быть значительно больше, чем 15-процентная доля от всего урожая по стране.

В одном из интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев отмечал, что на освобожденных землях можно получить около 200 тысяч тонн пшеницы. Это не покроет полностью дефицит, учитывая и растущие потребности. Поэтому для обеспечения себя с учетом демографических перспектив надо создавать современные технологии, современные оросительные системы, крупные фермерские хозяйства.

Проблема самообеспечения продовольственной пшеницей существует и в Азербайджане. То, что Азербайджан не может обеспечить себя пшеницей за счет собственного зерна, не секрет. Страна всегда зависела от зернового импорта, и сегодня эта ситуация сохраняется. Однако поставлена цель изменить ее, в том числе, надежды возлагаются на посевные площади освобожденных территорий. Это потребует времени и усилий. Потому что после многих лет бесконтрольной эксплуатации, разрушения ирригационных систем и прочей инфраструктуры, а также из-за минной угрозы и изменений климата пока что невозможно полностью использовать потенциал этих земель. Их эффективность оказалась ниже, чем прогнозировалось по предварительным расчетам в первый послевоенный год. Потенциальные посевные площади на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура оцениваются примерно в 160 тысяч гектаров, что показала космическая съемка, проведенная после войны.

Азербайджан стремится добиться максимального самообеспечения продовольственной пшеницей. На сегодня, по данным Минсельхоза, этот показатель находится на уроне 20 процентов. Потребность в пшенице в стране составляет 1,8 миллиона тонн. Сама республика производит 1,6 миллиона, однако из этого объема к продовольственным сортам относятся только 300-400 тысяч тонн.

В 2022 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О ряде мероприятий по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей". Все работы проводятся в рамках этого документа. В рамках программы в 2025 году было произведено 125 тысяч тонн пшеницы (в 2023 году - 112 тысяч тонн).

Азербайджан старается решить проблему, а не тратит времени на жалобы. Пшеница - это один из основных составляющих продовольственной безопасности страны. Пока что сократить зависимость от импорта не удается, но работа идет, и решение будет найдено.

Проблемы надо решать, сами они не решаются.

Возвращаясь к жалобам армянского эксперта Казаряна, отметим, что война 2020 года лишила Армению не только бесхозных посевных площадей, но также возможности доступа к богатым месторождениям драгоценных металлов и многим другим "радостям", за счет которых почти три десятилетия жила страна. За это время она не создала ничего своего, не построила серьезной промышленности, забросила сельское хозяйство, питая свою экономику и бюджет за счет ресурсов чужой страны. Это не могло продолжаться вечно.

Теперь наступает время прозрения. Лучше поздно, чем никогда.