Стратегический резерв государства

Автор: Лейла Таривердиева

Близится к завершению второй месяц 2022 года. Страсти по поводу роста цен в Азербайджане немного утихли. Во-первых, потому что процесс не принял у нас критического характера, и, во-вторых, инициированный главой государства масштабный социальный пакет позволил несколько компенсировать гражданам потери семейного бюджета.

Ответ на вопрос, почему выросли цены, уже хорошо всем известен, так как неоднократно освещался на страницах СМИ. Гораздо больше население интересует сегодня, что делается для устранения последствий грянувшей инфляции, ставшей следствием мирового ценового кризиса. Понятно, что искусственно удерживать в Азербайджане на прежнем уровне цены на ту же муку при рекордном подорожании зерна в мире невозможно. Однако можно принять меры, которые позволят сократить зависимость от импорта и обеспечить в стране необходимые объемы продовольственных резервов, которые, в свою очередь, обеспечат стабильность цен на внутреннем рынке в сложных ситуациях, не исключенных в будущем.

10 февраля Президент Ильхам Алиев подписал указ Об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.

Данным указом утверждены устав и структура Агентства. В четырехмесячный срок будет разработан проект закона "О государственных резервах". В трехмесячный срок, согласно указу, после согласования с главой государства, должен быть утвержден перечень потребительских товаров стратегического значения. Президенту также должны быть представлены предложения о создании, хранении государственных и мобилизационных резервов, управлении ими и регулировании других вытекающих из этого вопросов.

Как гласит ст. 19 действующего закона АР "О пищевых продуктах", государственные продовольственные запасы создаются в целях обеспечения продовольственной безопасности населения и являются составной частью государственных материальных ресурсов. Используются они в следующих целях: для обеспечения потребности Азербайджанского государства в пищевых продуктах в особый период; для оказания помощи пищевой промышленности, другим отраслям, учреждениям и организациям экономики в целях обеспечения стабильности экономики при возникновении на внутреннем продовольственном рынке несоответствия между спросом и предложением; для оказания гуманитарной помощи населению страны, иностранным государствам, общественным и религиозным организациям; для обеспечения населения пищевыми продуктами в случаях продовольственного кризиса, стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Тут самое время вспомнить о подписанном Президентом Ильхамом Алиевым 7 октября прошлого года указе о создании Агентства государственных резервов. Этот указ, имеющий стратегическое значение, на тот момент не привлек большого внимания обывателей. Однако сегодня мы можем говорить о том, что данный данный указ был ответом на ситуацию, которая еще не проявилась во всем своем негативном свете, но уже набирала силу.

Агентство государственных резервов (АГР) создано на базе Государственного агентства материальных резервов МЧС. Агентство является юридическим лицом публичного права, участвующим в подготовке и реализации государственной политики в сфере создания государственных и мобилизационных резервов, осуществляющим регулирование и контроль в этой сфере, а также принимающим меры по обеспечению устойчивости снабжения товарами стратегического значения и пресечению кратковременных скачков цен на эти товары на внутреннем рынке.

Согласно изменениям, внесенным в закон "О зерне", в ведение новой структуры передан Государственный зерновой фонд. Как отмечают эксперты, подобная практика ранее на пространстве СНГ не применялась и вызвана она сложившейся на мировом продовольственном рынке непростой ситуацией.

Понятие "государственные резервы" подразумевает статус материального имущества госказны. Посредством Агентства будут создаваться резервы различных видов продовольственной продукции, которая будет закупаться у местных производителей по текущим ценам, складироваться и в случае форс-мажорных ситуаций реализовываться населению по закупочной цене. То есть при создании достаточных резервов пшеницы за счет собственных ресурсов, в случае повторного ее подорожания инфляция не скажется на внутреннем рынке муки и хлеба. То же касается плодоовощной, консервированной продукции и так далее. АГР будет формировать запас не только продовольственной продукции. Будут сделаны запасы на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, техногенных катастроф и прочих форс-мажоров - топлива и горюче-смазочных материалов, медикаментов, продукции гуманитарного назначения.

Все это, конечно, потребует более капитального подхода к вопросу накопления и хранения стратегических резервов. Ситуация в мире не выглядит обнадеживающей, и Азербайджан начинает эту работу с расчетом ни на один год. Хотя аналитики и предсказывают стабилизацию на мировом рынке и постепенное замедление инфляции, опыт последних двух лет заставляет задуматься о том, что рассчитывать в случае чего придется только на себя.

Имеющие место в мире тенденции нельзя назвать адекватными. Впрочем, можно понять тот же Китай, скупивший половину имеющихся в мире объемов продовольствия по ряду позиций. Азиатский гигант, в котором проживает пятая часть населения планеты, сам являясь крупнейшим производителем пшеницы в мире, накопил более половины мировых запасов кукурузы и других зерновых культур, что еще более разогнало цены на глобальном продовольственном рынке. По данным Министерства сельского хозяйства США, Китай в первой половине 2022 года будет владеть 69 процентов мировых запасов кукурузы, 60 процентами - риса и 51 процентом - пшеницы. Накоплены эти запасы не за один год. Пекин начал целенаправленную работу в этом направлении несколько лет назад. Например, в 2020 году на эти цели Китай потратил около 100 миллиардов долларов. Несложные арифметические подсчеты покажут, что остается теперь на долю всего остального мира. Однако есть один нюанс - являясь крупнейшим производителем пшеницы, Китай не входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна, зато занимает третью строчку в рейтинге крупнейших его импортеров. То есть производство направлено, прежде всего, на внутренний рынок и формирование резерва.

Как бы там ни было, а накопление резервов - это лучшая практика в борьбе за обеспечение продовольственной безопасности своей страны. И вопрос хранилищ тут выходит на первый план.

В последнее время в СМИ в связи со сложившейся ситуацией вспомнили о так называемых хранилищах "судного дня", где складируются резервы человечества. Любопытный факт - образцы (семена) флоры Азербайджана хранятся в таком хранилище - Всемирном банке-семенохранилище посадочного материала, обустроенном на острове Шпицберген 15 лет назад под эгидой ООН. Целью хранилища было сохранение посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире, на случай катастрофических бедствий вроде падения астероида, глобального потепления или похолодания, либо ядерной войны.

Но это действительно расчет на "судный день". Между тем, большинство людей на свете не верят в ядерную войну или катастрофу от падения астероида, но они верят в инфляцию и дефицит продовольствия, перспектива чего видится более реальной. Поэтому запасы хранилища на Шпицбергене вряд ли будут распечатаны в ближайшем будущем. Хотя нет, не так давно они были открыты - Сирия попросила половину оставленного ею еще до войны зерна. В тяжелом настоящем оно понадобилось стране больше, чем в неопределенном будущем.

О том, как решается вопрос складирования продовольственных резервов в Азербайджане, информации нет. Такая информация, как правило, не разглашается и относится к категории государственной тайны. Но можно не сомневаться, что решается вопрос на самом высоком уровне. Финансовые возможности страны это позволяют.

Учитывая момент гостайны, поговорим об этом отвлеченно на примере других стран. О том, что представляют собой хранилища для стратегических резервов, можно узнать из открытых источников в Интернете. Например, сообщается, что в 200 км от Москвы под землей располагается государственное стратегическое хранилище продовольственных запасов России. И оно такое не одно по стране. Из российских СМИ можно узнать, что госрезерв РФ - это запас материальных ценностей из 10 тысяч наименований предметов и продуктов, который в случае войны или природных катаклизмов должен обеспечить население страны самым необходимым в течение 90 суток. Хранилищам, располагающимся на глубине 120 метров под землей, не страшны землетрясения, наводнения и даже атомные бомбы. Полной информацией о госрезерве в России обладают только два человека: Президент РФ и руководитель Росрезерва.

Но вернемся в Азербайджан и поговорим о зерне, считающемся главным стратегическим резервом для любой страны.

Финансовые возможности Азербайджана позволяют ему решить проблему с зерном и таким способом, как производство его на посевных площадях, арендованных в других странах. По причине в основном горного рельефа и состава почв пшеница никогда не была в Азербайджане в числе культур-фаворитов. Учитывая позитивную демографию и, соответственно, рост потребления, Азербайджан, являясь страной небедной, может себе позволить арендовать пахотные земли в других странах. Подобный опыт в мире существует. Многие обеспеченные страны прибегают к подобному способу решения вопросов с продовольствием. Это уже испытанная и доказавшая свою состоятельность практика. По мнению экспертов, Азербайджан в этих целях может наладить сотрудничество с Украиной или Казахстаном, странами, находящимися в рейтинге крупнейших производителей зерна. Недавний визит Президента Ильхама Алиева в Киев позволяет предположить, что выбор азербайджанской стороной уже сделан. Кроме того, большим потенциалом для засева зерновыми обладают освобожденные территории, в частности Джебраильский район. Это, согласно оценкам, 150 тысяч гектаров новых сельхозугодий, вводимых в оборот. По оценке FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), включение сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях Азербайджана в национальный севооборот может улучшить ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в стране..

Когда все задуманное начнет давать практический результат, Азербайджан сумеет удовлетворять свои потребности в пшенице без импорта. Это же касается и других культур и продуктов питания.

Что касается хранения резерва зерна, то в состав созданного на основе указа Президента Агентства государственных резервов включены объекты Госагентства материальных ресурсов МЧС, госкорпорации Azercontract, а также Государственного зернового фонда. Указанные структуры располагают большим "парком" элеваторов - зернохранилищ. Крупные зернохранилища построены в Нахчыване, Гяндже, Гарадагском районе столицы и в других местах. В целом в стране имеется 30 элеваторов ("Сангачал", "Гянджа", терминалы ООО Abşeron Taxıl, ОАО Bakı-Taxıl, ОАО Muğan, ООО Pak-Nur, ООО Xırman, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM, ООО Dəvəçi-Dəyirman и др.), в том числе частных. В 2007 году было создано ООО "Бакинский зерновой терминал" - совместное азербайджано-казахстанское предприятие пропускной способностью 1,5 тыс. тонн зерна в сутки. В Астаре на азербайджано-иранской границе в 2021 году сдан крупнейший в регионе зерновой терминал, построенный в рамках проекта Север-Юг. Пропускная способность терминала, как сообщается на сайте объекта, 1 млн. тонн в год.

Относительная стабильность на мировом продовольственном рынке несколько расслабила всех. Пандемия же вернула к реальности, показав и нам, и всему миру, что нет ничего постоянного. Нынешняя инфляция - это последствия процессов, начавшихся еще два года назад и продолжающих идти по нарастающей как цунами. Из всего, что произошло и происходит, Азербайджан вынес правильный урок и следующую волну глобальных проблем, если они последуют, он встретит во всеоружии.