В Азербайджане создается Агентство государственных резервов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября подписал указ о создании Агентства государственных резервов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с указом, на базе Государственного агентства материальных резервов министерства по чрезвычайным ситуациям создается юридическое лицо публичного права "Агентство государственных резервов" (далее - Агентство).

Государственный зерновой фонд передается в распоряжение Агентства.

Агентство является юридическим лицом публичного права, участвующим в подготовке и реализации государственной политики в сфере создания государственных и мобилизационных резервов, осуществляющим регулирование и контроль в этой сфере, а также принимающим меры по обеспечению устойчивости снабжения товарами стратегического значения и пресечению кратковременных скачков цен на эти товары на внутреннем рынке.

Расходы по организации и обеспечению деятельности Агентства финансируются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Для осуществления общего руководства и контроля над деятельностью Агентства создается его правление в составе председателя и двух заместителей.

Президент Азербайджана назначает и освобождает от должности председателя и заместителей правления Агентства.

Осуществление полномочий учредителя Агентства возлагается на:

Президента Азербайджана:

- утверждение устава и определение размера уставного фонда Агентства, их изменение;

- утверждение структуры Агентства;

- создание органа управления Агентством, назначение на должность и освобождение от должности его руководителя и членов;

- упразднение и реорганизация Агентства;

- принятие решения, предусматриваемого п. 3.3 закона Азербайджана "О юридических лицах публичного права".

Кабинет министров:

- утверждение ежегодных финансовых отчетов;

- создание и/или участие в хозяйственных обществах, дача согласия на создание управлений, филиалов и представительств Агентства;

- дача согласия на заключение сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов Агентства (сделки особого значения) и сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет 5 и более процентов активов Агентства;

Агентство:

- утверждение по согласованию с Президентом Азербайджана фонда оплаты труда, численности работников и размера заработной платы (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат);

- определение направлений развития.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава и структуры Агентства, в том числе предложения о размере уставного фонда; в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов Азербайджана в связи с созданием Агентства; в течение трех дней после утверждения устава Агентства для его государственной регистрации принять меры согласно закону Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"; в течение одного месяца со дня государственной регистрации Агентства обеспечить передачу на его баланс государственного имущества, находящегося на балансе Государственного агентства материальных резервов министерства по чрезвычайным ситуациям, а также на балансе ОАО Государственная контрактная корпорация "Азерконтракт", и государственного имущества, необходимого для деятельности Агентства; в течение одного месяца со дня прохождения государственной регистрации принять меры для решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства и проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственное агентство материальных резервов министерства по чрезвычайным ситуациям будет продолжать деятельность до прохождения государственной регистрации Агентства в порядке, установленном законом Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

ОАО Государственная контрактная корпорация "Азерконтракт" примет необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из этого указа.