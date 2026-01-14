В Коста-Рике заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса

Глава Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес заявил, что проинформировал прокуратуру о подготовке покушения на президента страны Родриго Чавеса, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Согласно информации, подтвержденной исключительно Noticias Repretel, план предполагал использование киллера", - сообщил 13 января телеканал Repretel.

Отмечается, что в настоящее время правительство не предоставило дополнительных сведений о подозреваемых или ходе расследования.