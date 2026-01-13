https://news.day.az/world/1809213.html Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти: "Помощь уже в пути!" Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников.
Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти: "Помощь уже в пути!"
Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену", - написал он в Truth Social.
"Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим", - добавил американский лидер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре