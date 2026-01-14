Азербайджанский фильм участвует в основной программе Даккского международного кинофестиваля

Фильм Эмина Эфендиева "Монолог одинокого человека" (Tənha insanın monoloqu), производство которого было поддержано Агентством кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующим при министерстве культуры, участвует в основной конкурсной программе Даккского международного кинофестиваля, сообщили Day.Az в ARKA.

Картина представляет собой психологическую драму, в центре которой внутренний мир человека, переживающего одиночество, отчуждение и поиск смысла жизни. Через монолог главного героя фильм раскрывает его личные переживания, воспоминания и размышления, затрагивая универсальные темы человеческих отношений, внутренней борьбы и самоосознания.

Отметим, что фильм в 2025 году стал победителем премии Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана в номинациях "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая мужская роль" и "Лучший фильм".

Фестиваль проходит с 10 по 18 января в столице Бангладеш Дакке и объединяет значимые авторские и художественные киноленты из разных стран мира. Участие азербайджанского фильма в основной конкурсной программе является важным событием и свидетельствует о международном интересе к современному азербайджанскому кино.