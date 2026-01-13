Трамп о том, какую помощь США окажут иранцам

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, какую помощь его администрация планирует оказать оппозиции в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналисты попросили его прокомментировать, что он имел в виду, когда он обратился в Truth Social к участникам акций протеста с призывом продолжать беспорядки, добавив, что "помощь уже в пути".

"Вам придется это выяснить. Извините", - ответил американский лидер журналистам.