Ирак отменил все рейсы в Иран

Ирак отменяет все рейсы в Иран на неопределённый срок.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Al-Hadath.

Издание The Wall Street Journal утверждает, что страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией оказывают давление на администрацию Трампа, выступая против нанесения удара по Ирану, после того как США предупредили их о необходимости быть готовыми к такой атаке.