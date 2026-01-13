https://news.day.az/world/1809237.html Ирак отменил все рейсы в Иран Ирак отменяет все рейсы в Иран на неопределённый срок. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Al-Hadath.
Издание The Wall Street Journal утверждает, что страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией оказывают давление на администрацию Трампа, выступая против нанесения удара по Ирану, после того как США предупредили их о необходимости быть готовыми к такой атаке.
