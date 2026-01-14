Автор: Ляман Зейналова, Trend

Шестое заседание Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшееся 13 января в Баку, стало не столько очередным этапом двустороннего диалога, сколько маркером структурных изменений в экономической и геоэкономической архитектуре между Южным Кавказом, Центральной Азией и Европой.

Подписанный по итогам заседания протокол, а также утвержденный План действий на 2026-2027 годы, включающий 65 мер по 18 направлениям, зафиксировали переход сотрудничества от преимущественно энергетической модели к более диверсифицированному и институционально оформленному партнерству.

Южный газовый коридор остается краеугольным камнем азербайджано-итальянских отношений. В эксклюзивном интервью Trend накануне заседания заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли прямо увязал роль Азербайджана с трансформацией энергетической безопасности Европы.

По его словам, после начала российской агрессии против Украины азербайджанский газ приобрел критически важное значение для Италии и ЕС в целом. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал более 40 млрд кубометров газа в Италию, а суммарные поставки в Европу достигли 54,3 млрд кубометров, из которых 45,4 млрд пришлись именно на итальянский рынок.

В 2025 году Азербайджан сохранил статус второго крупнейшего поставщика природного газа в Италию и основного поставщика нефти, обеспечив поставку 9,5 млрд кубометров газа (38% всего газового экспорта страны) и 10,34 млн тонн нефти. В совокупности Италия получила около 45% всего объема азербайджанского нефтяного экспорта и остается крупнейшим энергетическим партнёром Баку в Европе.

Италия позиционирует себя не только как конечный потребитель ресурсов, но и как платформа доступа Азербайджана к более широкому европейскому и средиземноморскому рынку. Будучи второй по величине производственной экономикой Европы, страна фактически выполняет роль южных "ворот" ЕС с его рынком в 500 млн потребителей.

Именно этим объясняется растущий интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к итальянским активам. Рыночная стоимость инвестиционного портфеля SOFAZ в Италии достигла $2,8 млрд. В январе-сентябре 2025 года прямые инвестиции Азербайджана в экономику Италии составили $118,6 млн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Знаковым шагом стало соглашение SOFAZ с Enfinity Global о приобретении 49% доли в портфеле солнечных электростанций мощностью 402 МВт в Италии. Эти активы, расположенные в регионах Лацио и Эмилия-Романья, будут ежегодно производить около 685 ГВт·ч "чистой" электроэнергии, снижая выбросы CO₂ почти на 185 тыс. тонн в год. Для Баку это не только финансовая инвестиция, но и стратегический вход в европейский рынок ВИЭ.

Чириелли особо отметил, что итальянский опыт в сфере возобновляемых источников энергии может сыграть ключевую роль в энергетической диверсификации Азербайджана. Италия сегодня является одним из крупнейших глобальных операторов в сфере ВИЭ, и этот опыт постепенно интегрируется в региональные проекты Баку.

Итальянская CESI SpA уже участвует в подготовке технико-экономических обоснований для "зеленых" энергетических коридоров "Каспий - Черное море - Европа" и "Центральная Азия - Азербайджан". Эти проекты потенциально способны связать рынки возобновляемой энергетики Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы, снижая зависимость региона от ископаемых видов топлива. Поэтапный ввод в эксплуатацию коридора "Каспий - Чёрное море - Европа" ожидается с 2032 года.

Если Италия для Азербайджана - это ворота в Европу, то сам Азербайджан все в большей степени становится для Рима точкой входа в Центральную Азию. Интерес Италии к Среднему коридору отражает более широкий европейский тренд на диверсификацию транспортных маршрутов между Европой и Азией.

По словам Чириелли, Южный Кавказ и Центральная Азия приобретают стратегическое значение для логистики, а реализация инфраструктурных проектов может одновременно способствовать экономической интеграции и политической стабилизации региона. В этом контексте Италия выражает поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, рассматривая его как важное условие раскрытия транзитного потенциала маршрута.

Итальянские компании уже проявляют интерес к участию в проектах модернизации железных дорог, портов и автодорог вдоль Среднего коридора, особенно в железнодорожном секторе.

Помимо энергетики и логистики, стороны все активнее обсуждают сотрудничество в перерабатывающей промышленности, управлении отходами, модернизации сельского хозяйства, ИКТ, здравоохранении и фармацевтике. Эти направления отражены в повестке межправительственной комиссии как потенциальные драйверы долгосрочного роста.

Показательно, что торговый оборот между странами продолжает расти даже на фоне относительной стабилизации энергетических поставок. В январе-ноябре 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг $11,24 млрд, увеличившись на 9% в годовом выражении. Италия обеспечила более 25% внешнеторгового оборота Азербайджана и почти 47% его экспорта.

Азербайджано-итальянские отношения сегодня выходят за рамки классической модели "поставщик - потребитель". Энергетика остается фундаментом, но на нём постепенно выстраивается более сложная конструкция - инвестиционная, технологическая и логистическая.

Для Италии Азербайджан становится ключевым партнером на стыке Южного Кавказа и Центральной Азии. Для Азербайджана Италия - это не только крупнейший торговый партнер, но и стратегический мост к рынкам ЕС и Средиземноморья. Именно в этом двустороннем балансе - между ресурсами, маршрутами и рынками - и формируется новая логика евразийского экономического взаимодействия.