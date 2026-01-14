https://news.day.az/world/1809246.html Трамп жестко пригрозил Ирану Американский президент Дональд Трамп пригрозил правительству Ирана "очень решительными действиями".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава американской администрации в интервью телекомпании CBS News, комментируя утверждения о готовности иранских властей приговаривать к смертной казни участников акций протеста в стране.
"Мы предпримем очень решительные действия, если они такое сделают. Мы предпримем очень решительные действия", - сказал Трамп.
