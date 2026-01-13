Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Продлен срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сабаильский районный суд принял новое решение на основании ходатайства Службы государственной безопасности (СГБ).

Отметим, что по уголовному делу в отношении Аднана Ахмедзаде, расследуемому в СГБ, он обвиняется в совершении провокаций против экономической безопасности, а также в присвоении в особо крупном размере.