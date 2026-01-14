Снос жилья и компенсации

В крупных городах старые и непригодные для эксплуатации здания, а также строения, подлежащие сносу в целях реализации более значимых проектов, демонтируются соответствующими органами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, во многих случаях в процессе сноса жители не соглашаются с предлагаемыми компенсациями.

Многие граждане из-за небольшой площади своего жилья лишаются возможности приобрести новую квартиру на сумму предложенной компенсации. Что делать гражданину в такой ситуации?

Комментируя тему, юрист Фархад Мехтиев отметил, что в вопросах компенсации должны применяться прозрачные механизмы:

"Этот процесс должен осуществляться на основе тендерного принципа. Территория должна объявляться заранее, а строительные компании обязаны предлагать жителям домов различные варианты. Гражданин, в свою очередь, может выбрать наиболее подходящий для себя вариант и прийти к соглашению".

По словам юриста, если гражданин не согласен с условиями компенсации, он имеет право обратиться в суд:

"Как Конституция, так и законодательство допускают изъятие собственности государством исключительно при условии выплаты справедливой компенсации. На основании судебного решения имущество гражданина переходит в государственную собственность, разумеется, при условии выплаты компенсации".

Председатель Общества оценщиков Вугар Орудж отметил, что если жилье выставляется на продажу на рынке, то в расчет должна приниматься не только рыночная цена, но и справедливая стоимость:

"Под справедливой стоимостью подразумевается не только рыночная цена квартиры, но и утраченные гражданином права на проживание. Иными словами, компенсация должна соответствовать прежним условиям проживания".

Вопросы сноса и компенсации требуют сбалансированного подхода с учетом интересов как исполнительных органов, так и граждан. Эксперты отмечают, что ведение процесса на основе прозрачных и открытых механизмов может облегчить достижение договоренностей между сторонами. Взаимный диалог, в свою очередь, способствует более здоровой и устойчивой реализации подобных проектов.