Британия эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации в регионе

Великобритания эвакуирует часть своих военнослужащих с авиабазы Аль-Удейд в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust).

Военнослужащие ВВС Великобритании дислоцированы на авиабазе Аль-Удейд вместе с американскими военными. Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон рекомендовал части персонала эвакуироваться с базы Аль-Удейд, которую Иран атаковал в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США.

Информацию об эвакуации британских военнослужащих также подтвердил телеканал Sky News. При этом в Минобороны Соединенного Королевства не стали комментировать публикации в СМИ. "Мы не даем комментарии о деталях базирования и развертывания по причине операционной безопасности. Великобритания всегда задействует меры предосторожности для обеспечения безопасности и сохранности нашего личного состава, в том числе эвакуирует военнослужащих при необходимости", - заявил представитель военного ведомства.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.