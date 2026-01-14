Владельцы диппаспортов Азербайджана и Сомали взаимно освобождены от визовых требований

Владельцы дипломатических паспортов Азербайджана и Сомали взаимно освобождаются от визовых требований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов".

Таким образом, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов", подписанное в Кампале 15 октября 2025 года.