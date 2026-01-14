Фидан обсудил с Арагчи ситуацию в Иране

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

"В ходе разговора обсуждались последние события в Иране", - отметили в министерстве, не приведя подробностей.