Фидан обсудил с Арагчи ситуацию в Иране Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в Иране. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции. "В ходе разговора обсуждались последние события в Иране", - отметили в министерстве, не приведя подробностей.
