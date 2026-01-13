Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жительницей села Чапар Агдеринского района

Как сообщалось ранее, 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства посетил переехавшую в село семью Кямали Дадашевой и поинтересовался условиями их жизни.

Выразив бесконечную гордость за возвращение в родной край, Кямаля Дадашева поблагодарила Президента Ильхама Алиева.

Глава государства еще раз поздравил Кямалю Дадашеву с переездом в новый дом.