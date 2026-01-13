https://news.day.az/officialchronicle/1809226.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жительницей села Чапар Агдеринского района - ВИДЕО Как сообщалось ранее, 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства посетил переехавшую в село семью Кямали Дадашевой и поинтересовался условиями их жизни.
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жительницей села Чапар Агдеринского района - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства посетил переехавшую в село семью Кямали Дадашевой и поинтересовался условиями их жизни.
Выразив бесконечную гордость за возвращение в родной край, Кямаля Дадашева поблагодарила Президента Ильхама Алиева.
Глава государства еще раз поздравил Кямалю Дадашеву с переездом в новый дом.
