Урсуле фон дер Ляйен готовятся вынести новый вотум недоверия

Альянс евродепутатов "Патриоты за Европу" готовится вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico.

"Фон дер Ляйен сталкивается с четвертым предложением вотума недоверия: "Патриоты за Европу" в среду внесут на рассмотрение новую резолюцию о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии", - заявили журналу два европейских чиновника.

Авторы материала указали, что подобная инициатива является уже четвертой за последние семь месяцев. По данным источников, обсуждение резолюции, вероятнее всего, будет включено в повестку пленарного заседания ЕС уже на следующей неделе, с предварительными дебатами 19 января и голосованием 22 января.