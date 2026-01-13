Сестра Ким Чен Ына оценила возможность улучшения отношений с Южной Кореей

Заявления властей Южной Кореи о снижении напряженности с КНДР являются иллюзиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестры лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, опубликованном агентством ЦТАК.

"Что касается различных оптимистичных планов Сеула по "улучшению отношений между Северной и Южной Кореей", то все они - не более чем несбыточные иллюзии. <...> реальность отношений между Северной и Южной Кореей никогда не изменится", - сказала замзаведующего.

Ким Ё Чжон добавила, что Южная Корея совершила "серьезную провокацию, нарушившую суверенитет" КНДР. Сестра северокорейского лидера призвала Сеул признать свою вину, извиниться и принять меры для предотвращения подобных шагов в будущем.

10 января представитель генштаба Корейской народной армии КНДР заявил, что Южная Корея с помощью беспилотников дважды нарушила воздушное пространство страны: 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По его словам, Сеул должен быть готов ответить на произошедшее.