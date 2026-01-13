Microsoft похоронила популярное приложение

Корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Central.

Microsoft Lens - приложение для смартфонов, позволяющее создавать из фотографий PDF-документы и сканировать текст с помощью камеры устройства. 9 января компания удалила программу из магазинов для iOS и Android, 9 февраля Microsoft полностью прекратит его поддержку.

Также 9 марта приложение полностью перестанет работать. "После этого вы не сможете создавать новые сканы, но сможете получить доступ к предыдущим сканам, если приложение останется установленным на вашем устройстве", - объявила Microsoft. По словам журналистов, фактически компания похоронила популярную программу.

В материале говорится, что Microsoft Lens было одним из самых скачиваемых приложений для смартфонов на Windows Phone. Затем оно пользовалось популярностью и на других платформах. В качестве официальной альтернативы Microsoft посоветовала использовать сервис OneDrive. "Хотя OneDrive способен сканировать документы и доски, он не может хранить файлы локально на вашем телефоне", - посетовали журналисты.