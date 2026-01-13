Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество

13 января 2026 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли, находящегося с визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел, на встрече была выражена удовлетворенность существующим сотрудничеством между Азербайджаном и Италией в рамках двустороннего сотрудничества, а также обсуждены перспективы многосторонних стратегических партнерских отношений между двумя странами в сфере политики, безопасности, экономики, торговли, энергетики, а также гуманитарной, образовательной и других областях.

На встрече была отмечена важность совместной работы в области энергетики и образования, а также деятельность Итало-Азербайджанского университета.

Стороны подчеркнули, что 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, состоявшееся сегодня в Баку, прошло успешно, и достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс отношениям между двумя странами.

Также стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе в проектах в области энергетики и транспорта, а также в сфере альтернативной энергетики.

В ходе встречи обсуждались и другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии. Консультации прошли под председательством заместителя министра Фариза Рзаева и заместителя министра Эдмондо Чириелли.