Скорость на дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена

В связи с дождливой погодой в Баку на участке дороги от кольца Зых до Аэропорта в некоторых полосах снижена максимальная скорость до 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел внесли изменения на информационно-скоростных табло.

"Одновременно на всех табло установлены знаки "скользкая дорога". Водителей просят строго соблюдать установленные ограничения скорости", - говорится в сообщении.