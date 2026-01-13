https://news.day.az/society/1809215.html Скорость на дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена В связи с дождливой погодой в Баку на участке дороги от кольца Зых до Аэропорта в некоторых полосах снижена максимальная скорость до 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел внесли изменения на информационно-скоростных табло.
Скорость на дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена
В связи с дождливой погодой в Баку на участке дороги от кольца Зых до Аэропорта в некоторых полосах снижена максимальная скорость до 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az, сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел внесли изменения на информационно-скоростных табло.
"Одновременно на всех табло установлены знаки "скользкая дорога". Водителей просят строго соблюдать установленные ограничения скорости", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре