Дашнаки и реваншисты вступились за «честь» Соловьева

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская оппозиция очень обиделась за Соловьева. Российский пропагандист, специализирующийся на выплевывании в медиапространство непотребных призывов, после своих последних безумных заявлений оказался под градом критики. И те, чью отсутствующую "честь и достоинство" Володька защищал много лет, решили встать на его защиту.

Нет, конечно, выйти и сказать, что Соловьев, призывающий провести СВО в Армении, прав, реваншисты не могут. Хотя, нет сомнений, в душе все они мечтали бы о таком исходе дела. Только внешнее силовое вмешательство может помочь реваншистам свалить действующее правительство, поддерживаемое большинством народа. Так что хамский призыв Соловьева растекся по их внутренностям как топленое масло высшего сорта.

Вице-президент РПА Армен Ашотян написал в соцсетях, что проправительственная пропагандистская партия "занялась поддержанием огня русофобии с помощью неудачных формулировок Соловьева". Оказывается, российский пропагандист просто неудачно выразился, а Пашинян взял и обиделся. Интересно, что Ашотян имеет в виду, когда называет призыв к военной агрессии против собственной страны "неудачной формулировкой"? Кстати, заодно с Арменией Соловьев предложил напасть и на Центральную Азию. Но там его слова были восприняты однозначно.

Как известно, руководимая Сержиком Саргсяном Республиканская партия занимает пророссийскую позицию и поддерживает контакты в Москве. Поэтому попытки Ашотяна защитить опекунов своего патрона вполне понятны. Сколько лет Владимир Соловьев торчит в российском эфире, столько он защищает армянский нацизм. А долг платежом красен.

Дашнак Ишхан Сагателян тоже попытался отвлечь внимание от заявлений Соловьева. Депутат от "Дашнакцутюн" обвинил власти Армении в избирательной реакции на угрозы стране. Мол, Азербайджан и Турция только и делают что угрожают армянам, а Пашинян молчит, а тут какой-то "один аналитик" что-то ляпнул, и все испугались за суверенитет.

Действительно, бедняжка Соловьев ведь ничего такого и не сказал. Просто призвал Кремль заставить Армению любить Россию силой. Вот и все. А вот Баку и Анкара...

Дело в том, что в сегодняшних условиях, когда у носителей силы больше нет никаких тормозов, заявления рупора российской пропаганды Соловьева воспринимаются уже не только как плод его больного воображения. Когда он говорит, что допускает проведение СВО в Армении, это сигнал. Что касается "угроз" из Баку и Анкары, то дашнакам и реваншистам таковыми кажутся даже требования об изменениях в Конституцию. И Сагателян не прав - это не вмешательство во внутренние дела Армении. Все это нас, к сожалению, слишком касается. Вот когда из армянского основного закона исчезнут претензии на азербайджанские земли, тогда и не останется вопросов с азербайджанской стороны.

Интересно, Соловьев знает, как много у него в Армении защитников? Вон как бросились на защиту. А Ашотян почти что признался в любви и поделился мечтой - дать интервью Владимиру Соловьеву. Только Соловьев почему-то не хочет брать у него интервью. Наверное, потому, что вообще не знает о его, Армена, существовании.