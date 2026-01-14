Эти граждане на прицеле мошенников

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ростом случаев мошенничества в отношении пожилых и одиноких людей.

Как сообщили Day.Az в МВД, в последние дни наблюдается увеличение случаев мошенничества, направленных против пожилых и одиноких граждан.

Неизвестные лица, представляясь детьми, внуками или близкими родственниками, под предлогом якобы произошедшего ДТП или необходимости срочной хирургической операции требуют у пожилых людей денежные средства.

Отмечается, что подозрительные лица, как правило, звонят с иностранных номеров, передают гражданам ложную информацию и настойчиво требуют срочно отправить деньги в различных суммах. В ряде случаев мошенники целенаправленно выбирают пожилых и одиноких людей, направляя курьеров по адресам их проживания и пытаясь завладеть средствами наличным или онлайн-способом.

В целях предотвращения подобных случаев гражданам рекомендуется обязательно проверять информацию, сообщаемую по телефону, не отправлять деньги незнакомым лицам и не верить подозрительным звонкам, а при столкновении с сомнительными ситуациями незамедлительно обращаться в колл-центр 102.

"Министерство внутренних дел призывает граждан быть внимательными и проявлять особую осторожность в отношении подобных попыток мошенничества", - говорится в сообщении.