Азербайджан нарастил производство "зеленой" электроэнергии

В прошлом году в Азербайджане на ветровых электростанциях было произведено 169,7 млн кВт·ч электроэнергии, на солнечных электростанциях - 599,8 млн кВт·ч, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 222,1 млн кВт·ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, по сравнению с 2024 годом выработка электроэнергии на ветровых электростанциях выросла на 118,6 млн кВт·ч, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось на 43,5 млн кВт·ч, или на 7,8%. В то же время на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов объем выработки сократился на 10,4 млн кВт·ч, или на 4,5%.

В целом по сравнению с 2024 годом совокупная выработка электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях увеличилась на 162,3 млн кВт·ч и достигла 769,5 млн кВт·ч.

Кроме того, согласно оперативным данным за 2025 год, производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 262,3 млн кВт·ч, или на 0,9%, составив 28,657 млрд кВт·ч.