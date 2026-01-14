Утверждена концепция "Культура Азербайджана - 2040" - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об утверждении "Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040"".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях создания современной модели культуры, обеспечивающей защиту национально-духовных ценностей в Азербайджанской Республике, обеспечения систематического и устойчивого развития в сфере культуры постановляю:
1. Утвердить "Концепцию культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040" (далее - Концепция).
2. Министерству культуры Азербайджанской Республики:
2.1. осуществлять координацию мер, предусмотренных в Концепции;
2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии реализации мер, предусмотренных в Концепции;
2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3. Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства культуры Азербайджанской Республики.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".
