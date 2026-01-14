Перейдут ли школы на дистанционку из-за роста заболеваемости?

Во многих школах в Азербайджане наблюдаются случаи распространения заболеваний среди учеников. Данная ситуация вызвала в обществе вопросы о возможном временном закрытии учебных заведений и переходе на дистанционное обучение. В социальных сетях эта тема широко обсуждается.

Так стоит ли вопрос о переходе на дистанционку на повестке дня?

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию сообщили, что в настоящее время вопрос перевода обучения в школах на дистанционный формат не рассматривается.

Отмечается, что учебно-воспитательный процесс продолжается в непрерывном режиме.

"В то же время педагогическому коллективу школ рекомендовано быть более внимательными к возможным признакам недомогания у учащихся", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о резком росе заболеваемости пневмонией среди школьников.