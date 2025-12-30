Резкий рост заболеваемости пневмонией среди школьников

Отмечается резкий рост заболеваемости пневмонией. В основном инфекция поражает детей школьного и младшего возраста.

Симптомы, которые поначалу напоминают обычный грипп, всего за несколько дней могут перерасти в тяжелую форму пневмонии.

Как сообщает Day.Az, врач-инфекционист Амина Исмиханова в комментарии Modern.az отметила, что пневмония представляет собой воспалительное заболевание легочной ткани. Она может протекать в легкой, средней и тяжелой формах и встречается у людей всех возрастов.

"В последнее время пневмония чаще выявляется именно у детей, поэтому стоит уделить этому вопросу особое внимание. Наибольшему риску подвержены дети в возрасте от 0 до 2 лет (особенно младенцы до 6 месяцев), от 2 до 5 лет, а также дети дошкольного возраста. Однако наиболее часто заболевание фиксируется у школьников. Основная причина - так называемый коллективный фактор: дети находятся в тесном контакте друг с другом, долгое время проводят в закрытых помещениях и легко заражаются вирусами и бактериями, что способствует распространению инфекции.

По происхождению пневмония может быть бактериальной, вирусной, атипичной или аспирационной. У детей школьного возраста чаще всего встречается атипичная пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae или Chlamydia pneumoniae. Такие формы развиваются постепенно и сопровождаются длительным сухим кашлем. Их нередко принимают за обычную простуду, из-за чего диагноз ставится поздно, когда заболевание уже сформировано".

По словам специалиста, основными симптомами пневмонии у детей являются высокая температура (иногда очень высокая), учащенное и затрудненное дыхание, боли в грудной клетке и спине, продолжительный кашель, общая слабость и снижение аппетита. У грудных детей могут наблюдаться отказ от груди и стонущий тип дыхания.

"Лечение проводится с учетом причины заболевания. Важно понимать, что пневмония вызывается не только бактериями, поэтому антибиотики в ряде случаев могут быть неэффективны", - подчеркнула врач.

Она также отметила, что при сохранении температуры более пяти дней, длительном кашле или появлении одышки необходимо обязательно обратиться к врачу.

"В качестве профилактики крайне важны вакцинация (против пневмококковой инфекции, Hib-инфекции, гриппа и других заболеваний), защита детей от табачного дыма, регулярное проветривание помещений, а также грудное вскармливание для младенцев.

При раннем выявлении пневмония у детей полностью излечима. Однако при позднем обращении заболевание может привести к тяжёлым осложнениям и даже представлять угрозу для жизни. Родителям следует серьезно относиться к затяжному кашлю и одышке и ни в коем случае не заниматься самолечением".