Биржевая цена серебра рекордно выросла

Биржевая цена серебра впервые в истории превысила $91 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в среду утром биржевая цена на серебро выросла на более чем на 5%.

По состоянию на 07:23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex росла на 5,27% - до 90,905 доллара за унцию.