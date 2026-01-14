https://news.day.az/world/1809292.html Биржевая цена серебра рекордно выросла Биржевая цена серебра впервые в истории превысила $91 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что в среду утром биржевая цена на серебро выросла на более чем на 5%.
По состоянию на 07:23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex росла на 5,27% - до 90,905 доллара за унцию.
