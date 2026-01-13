https://news.day.az/world/1809231.html В Иране погибли тысячи человек - американские СМИ В Иране с начала продолжающихся масштабных акций протеста погибли 3 тысячи человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Согласно информации, в ряде районов страны, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял огнестрельное оружие для подавления протестов, морги переполнены.
В ходе антиправительственных протестов погибли более 12 тысяч граждан Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CBS.
"Два источника, в том числе один в Иране, сообщили CBS News во вторник, что погибло по меньшей мере 12 тысяч, а возможно, и до 20 тысяч человек", - отмечают американские журналисты.
При этом, отмечает редакция CBS, "достичь истины оказалось невероятно сложно" из-за введенного иранскими властями тотального информационного блэкаута".
