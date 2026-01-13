В Иране погибли тысячи человек

В ходе антиправительственных протестов погибли более 12 тысяч граждан Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CBS.

"Два источника, в том числе один в Иране, сообщили CBS News во вторник, что погибло по меньшей мере 12 тысяч, а возможно, и до 20 тысяч человек", - отмечают американские журналисты.

При этом, отмечает редакция CBS, "достичь истины оказалось невероятно сложно" из-за введенного иранскими властями тотального информационного блэкаута".