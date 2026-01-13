За нецензурную лексику в эфире приостановят вещание одного из телеканалов

За нецензурную лексику в эфире будет приостановлено вещание телеканала ARB на три часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Аудиовизуальный совет, 13 января 2026 года состоялось онлайн-заседание, в ходе которого был рассмотрен факт нарушения Закона "О медиа" в эфире телеканала ARB.

Так, 10 января в эфире телеканала в период с 23:00 до 23:55 в сериале "Сяккиз" один из персонажей использовал выражения с нецензурным содержанием, при этом во время трансляции данные высказывания не были ограничены техническими средствами. Таким образом, было допущено нарушение требований статьи 14.1.6 Закона "О медиа" (запрещается использование лексики непристойного характера, нецензурных слов и выражений, а также жестов), что было зафиксировано специалистами Аудиовизуального совета.

С учетом изложенного члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкции в отношении телеканала ARB и приостановить его вещание на 3 часа 15 января.