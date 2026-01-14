ANAMA и ЕС обсудили новые инициативы сотрудничества - ФОТО
Заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу с делегацией Европейской службы внешних действий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA.
На встрече гостям была предоставлена подробная информация о минной проблеме, с которой столкнулась наша страна, мерах, принимаемых для ее решения.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о поддержке Европейским Союзом проводимой в нашей стране деятельности по борьбе с минной угрозой, о новых инициативах сотрудничества, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече также присутствовала глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Марияна Куюнджич.
