ANAMA и ЕС обсудили новые инициативы сотрудничества

Заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу с делегацией Европейской службы внешних действий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о минной проблеме, с которой столкнулась наша страна, мерах, принимаемых для ее решения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о поддержке Европейским Союзом проводимой в нашей стране деятельности по борьбе с минной угрозой, о новых инициативах сотрудничества, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече также присутствовала глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Марияна Куюнджич.