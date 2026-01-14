В селе Чылдыран Агдеринского района планируют восстановить еще 30 домов

Село Чылдыран расположено в одноимённой административной территории района Агдере в Азербайджане и долгое время находилось под оккупацией. В результате антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана в сентябре 2023 года оккупация села была прекращена, и работы по восстановлению села продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в городе Ханкенди в ходе медиа-тура по районам Агдера и Ходжалы сообщила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Представитель службы отметила, что основным занятием жителей села ранее были животноводство и растениеводство. В селе функционировали школа, дом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт. Территория села богата историческими памятниками: архитектурное наследие включает "Албанский храм" XII века и "Красный храм" XIII века.

"В настоящее время в селе насчитывается 177 индивидуальных домов. Из них 69 непригодны для проживания, 108 - частично пригодны. До настоящего времени 28 домов восстановлены, а в этом году планируется восстановление еще 30 домов. На первом этапе в село вернулись 13 семей, состоящих из 48 человек.

В рамках восстановительных работ в селе восстановлены 2 трансформатора, линии электроснабжения и газопроводы, проложены новые электро- и газовые линии, а также линии связи. Введён в эксплуатацию водяной насос, очищены водоёмы объёмом 190 кубометров, отремонтирован субартезианский колодец. Восстановлено 8,4 километра внутридеревенских дорог, обустроен парк.

Работы по полному восстановлению села и обеспечению комфортной жизни жителей продолжаются в ускоренном темпе. Возвращение населения и восстановление социальной инфраструктуры остаются приоритетными", - добавила Афет Тельмангызы.