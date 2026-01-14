https://news.day.az/society/1809448.html

Севиндж Османгызы, Абид Гафаров и Бейдулла Манафов приговорены к 8 годам лишения свободы

Завершился судебный процесс по уголовному делу Севиндж Мирзоевой (Османгызы), Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова, обвиняемых в антигосударственных призывах. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан заочный приговор.