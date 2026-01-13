Мир без силы - это иллюзия: о дальновидности Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз посетил освобожденные территории страны. Отмечу, что каждая такая поездка главы государства несет в себе четкий политический, экономический и символический смысл. Особое внимание в ходе нынешнего визита привлекло открытие после реконструкции Тертерского электромеханического завода - предприятия, значение которого выходит далеко за рамки одного района или даже одной отрасли.

В этом событии действительно много символизма. Тертерский электромеханический завод был основан в 1976 году как филиал Лианозовского электромеханического завода, а его фундамент закладывал общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Спустя десятилетия мы становимся свидетелями возрождения этого предприятия - уже в совершенно иной исторической реальности, в условиях восстановленной территориальной целостности страны.

Особенно важно подчеркнуть географический и военный контекст. Тертерский район на протяжении многих лет находился под постоянными обстрелами со стороны Армении, в том числе и в ходе 44-дневной Отечественной войны. Именно здесь сегодня возрождается предприятие стратегической важности, напрямую связанное с обороноспособностью государства. Это - демонстрация победы, устойчивости и стратегического расчета.

Важно напомнить, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному еще в 2005 году, в Азербайджане было создано Министерство оборонной промышленности, и Тертерский электромеханический завод был передан в его подчинение. Этот шаг стал частью системной политики по формированию собственного военно-промышленного комплекса. Уже тогда было очевидно: государство, которое не способно самостоятельно обеспечивать свою армию вооружением и боеприпасами, рано или поздно оказывается в зависимости - политической, военной и стратегической.

На обновленном предприятии установлено современное высокоточное технологическое оборудование, закупленное у ряда ведущих государств. Здесь будут производиться различные виды продукции военного назначения. Иными словами, создаются все условия для вывода завода на высокий уровень производства оборонной продукции, соответствующей современным требованиям ведения войны.

Результаты этой политики уже очевидны. В прошлом году Азербайджан произвел продукции военного назначения на сумму около 1,4 миллиарда манатов. Часть этой продукции была передана в арсенал Вооруженных сил Азербайджана, а часть - экспортирована. Сегодня Азербайджан поставляет военную продукцию почти в 20 стран мира, что само по себе является показателем конкурентоспособности и технологической зрелости отечественного ВПК.

Главная мысль здесь предельно проста и жестка: народ, который не кормит свою армию, будет кормить чужую. Именно поэтому практически сразу после прихода к власти Президент Ильхам Алиев сделал ставку на создание и развитие Министерства оборонной промышленности. Это решение сыграло ключевую роль в достижении главной, поистине исторической цели - восстановлении территориальной целостности Азербайджана. В ходе 44-дневной войны наличие у азербайджанской армии значительного количества вооружения и боеприпасов местного производства стало одним из решающих факторов победы. Собственный ВПК обеспечил устойчивость, оперативность снабжения и независимость от внешних политических колебаний.

С тех пор прошло пять лет. Формально Азербайджан и Армения движутся к подписанию мирного соглашения. Однако было бы наивно полагать, что угроза реваншизма исчезла. Как в самой Армении, так и за ее пределами существуют силы, мечтающие разжечь новый костер войны между нашими народами. История региона слишком хорошо учит нас тому, что мир без силы - это иллюзия.

Кроме того, за истекший период резко осложнилась общая международная обстановка. Почти четыре года продолжается война в Украине. Этот конфликт уже привел к резкому росту производства оружия и боеприпасов в России, Украине, США и странах Европы.

Параллельно на планете сохраняется множество иных взрывоопасных точек. Соседний Иран сотрясают протесты, а аналитики не исключают новой фазы прямого военного конфликта между Ираном и Израилем, а также возможных ударов по иранской территории со стороны США. Не исчез риск новой войны между Пакистаном и Индией. Сохраняется напряженность вокруг Тайваня и в отношениях Китая с Западом. Далеки от стабильности ситуация в Сирии и Ираке.

Фактически мир уже живет в условиях расползающейся, фрагментированной Третьей мировой войны - без официального объявления, но с реальными фронтами, оружием и миллионами жертв. Именно в этом контексте особенно отчетливо проявляется политическая дальновидность Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделавшего стратегическую ставку на усиление армии и формирование мощного отечественного военно-промышленного комплекса.