В Баку пройдет чемпионат города по легкой атлетике

В Баку пройдет чемпионат города по легкой атлетике в закрытом помещении среди взрослых.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, соревнования запланированы на 16 и 17 января.

Отметим, что турнир пройдет в Бакинском легкоатлетическом центре.