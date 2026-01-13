https://news.day.az/sport/1809186.html В Баку пройдет чемпионат города по легкой атлетике В Баку пройдет чемпионат города по легкой атлетике в закрытом помещении среди взрослых. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, соревнования запланированы на 16 и 17 января. Отметим, что турнир пройдет в Бакинском легкоатлетическом центре.
