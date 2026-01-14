Назначен новый главный тренер "Ханкенди"

Футбольный клуб "Ханкенди", выступающий во Второй лиге Азербайджана, объявил имя нового главного тренера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на "Ханкенди".

Руководство команды доверило этот пост Зауру Гаджиеву, который сменил на должности Ибрагима Узунджа.

Специалист обладает тренерской лицензией УЕФА категории B. В течение многих лет он работал в Футбольной академии "Габалы", добивался успешных результатов с командами различных возрастных групп в чемпионатах страны, а также представлял Азербайджан с командой U19 в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

Отметим, что последним местом работы Заура Гаджиева был клуб "Карван-Йевлах", где он входил в тренерский штаб в качестве помощника.