В Карабахе проведут научную экспертизу памятников

В Карабахе и других наших регионах планируется проведение исследований тюркской и исламской культуры. Они будут проводиться в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Институтом тюркской археологии и культурного наследия и Институтом археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил директор Института археологии и антропологии, доктор философии по истории, доцент Фархад Гулиев.

По его словам, в рамках сотрудничества турецкими специалистами планируется проведение научной экспертизы разрушенных археологических памятников Карабаха.