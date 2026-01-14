https://news.day.az/society/1809421.html В Карабахе проведут научную экспертизу памятников В Карабахе и других наших регионах планируется проведение исследований тюркской и исламской культуры. Они будут проводиться в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Институтом тюркской археологии и культурного наследия и Институтом археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана.
В Карабахе и других наших регионах планируется проведение исследований тюркской и исламской культуры. Они будут проводиться в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Институтом тюркской археологии и культурного наследия и Институтом археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил директор Института археологии и антропологии, доктор философии по истории, доцент Фархад Гулиев.
По его словам, в рамках сотрудничества турецкими специалистами планируется проведение научной экспертизы разрушенных археологических памятников Карабаха.
